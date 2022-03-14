سقوط عصابة المخدرات وغسل الأموال في مطروح بـ50 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة بوزارة الداخلية، 6 أشخاص لأربعة 4 منهم معلومات جنائية، وجميعهم في مطروح، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وذكرت التحريات أن المتهمين، يتاجرون في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل الأموال المُحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

غسل 50 مليون جنيه

وأوضحت التحريات أن المتهمين أسسوا أنشطة تجارية وقاموا بشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.