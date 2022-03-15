التأمينات لأصحاب المعاشات: باق 15 يوما لانتهاء البطاقة الزرقاء بهذه المحافظات

أيام قليلة، وتنتهي صلاحية بطاقات صرف المعاشات الزرقاء «البلاستيكية»، وفق ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يتم تحويلها إلى بطاقات «ميزة» مجانا، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لتغيير البطاقات القديمة الزرقاء تنتهى آخر شهر مارس الجارى ، أى بعد 15 يوما من الآن ، وذلك فى المحافظات التالية «السويس ، مرسي مطروح،شمال سيناء، الاسماعلية، أسوان ،بورسعيد ، جنوب سيناء،الأقصر، البحر الأحمر والوادي الجديد».

خطوات تحويل البطاقات القديمة إلى كارت «ميزة»

وأوضحت التأمينات وفق بيان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية، أنه على القائم بصرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف القديمة، أن يذهب إلى مكتب التأمينات الأقرب إلى محل سكنه ، ومعه عدة أوراق تتمثل فى صورة لبطاقة الرقم القومى ويكون مكتوب عليها رقم تليفونه المحمول ، كما يتم الإطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي، لاستلام كارت «ميزة» دون تحمل أى أعباء مالية.

ولفت إلى أنه يمكن لأصحاب المعاش أو المستحقين للمعاش، أن يتوجهوا إلى أقرب فرع من فروع البنوك التى تعمل في مصر وفتح حساب جاري فى البنك ، ثم يتم افادة مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من البنك لتحويل المعاش ، كما يمكن لأصحاب المعاشات فتح محفظة إلكترونية على المحمول لتحويل كل المستحقات التأمينية على رقم الموبايل الشخصى ، من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول، لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية .

انتهاء المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء الشهر القادم

وأوضحت التأمينات أن المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء تنتهى نهاية شهر ابريل القادم أى بعد شهر ونصف من الآن ، وتشمل 8 محافظات و هم « كفر الشيخ ، قنا، دمياط، المنوفية، الفيوم ، القليوبية، المنيا، بني سويف »، أما باقى المحافظات التى لم يتم استهدافها فى المرحلتين الولى والثانية، فلديهم فرصة حتى نهاية شهر مايو 2022 ، حتى يتم استلام بطاقة «ميزة» من أقرب مكتب تأمينات .