إحالة 102 موظف للتحقيق خلال حملة رقابية في البحيرة.. «زوغوا من الشغل»

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة اليوم بحملة إنضباط إداري على المصالح الحكومية بنطاق بمركز وادي النطرون شملت " الإدارة التعليمية - الإدارة الصحية - مدرسة الحمراء للتعليم الاساسى - مدرسة وادى النطرون الثانوية المشتركة و الوحدات الصحية بكفر داود و بنى سلامة و الحمراء و المركز الطبى )

أسفرت الحملة عن إحالة 71 من العاملين للتحقيق لتغيبهم و لتركهم العمل بدون سند قانوني .

هذا وقد شدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشهد مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة أمس حملات رقابية مكثفة علي المصالح الحكومية والخدمية أسفر عن إحالة 15 عاملا للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص الأسبوع الماضي حملة رقابية مكبرة علي المستشفيات وعدد من المصالح الحكومية أسفرت عن إحالة 16 عاملاً للتحقيق لتغيهم عن العمل في المواعيد الرسمية

وتشهد المحافظة حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية أيضا لضبط الأسعار ومراقبتها، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذلك متابعة جودة المنتجات حفاظا على ارواح وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .