لو مش موظف.. اعرف إزاي تاخد شقة بقسط يبدأ من 800 جنيه على 30 سنة

يتساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب الأعمال الحرة، عن إمكانية الحصول على شقق الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هناك إمكانية لحصول غير الموظفين على شقق الإسكان المتوسط، بقسط يبدأ من 800 جنيه وتقسيط على 30 سنة، على أن يستمر الحجز حتى 8 مارس المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط حصول غير الموظفين على شقق «الإسكان المتوسط»، وذلك بحسب بيان «الإسكان».

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شروط حصول غير الموظفين على شقق «الإسكان المتوسط»

تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم.

تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحا بها المهنة والأجر التأميني.

ألا يكون المتقدم للحجز، قد حصل على وحدة سكنية من قبل.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة المطروحة بها الوحدات السكنية، أو أحد العاملين فيها.

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خطوات حجز شقق «الإسكان المتوسط»