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لو مش موظف.. اعرف إزاي تاخد شقة بقسط يبدأ من 800 جنيه على 30 سنة

كتب:

منة عبده
09:47 ص | الخميس 24 فبراير 2022
وحدات الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة - صورة أرشيفية

وحدات الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة - صورة أرشيفية

يتساءل عدد كبير من المواطنين أصحاب الأعمال الحرة، عن إمكانية الحصول على شقق الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هناك إمكانية لحصول غير الموظفين على شقق الإسكان المتوسط، بقسط يبدأ من 800 جنيه وتقسيط على 30 سنة، على أن يستمر الحجز حتى 8 مارس المقبل. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط حصول غير الموظفين على شقق «الإسكان المتوسط»، وذلك بحسب بيان «الإسكان».

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شروط حصول غير الموظفين على شقق «الإسكان المتوسط»

  • تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم.
  • تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحا بها المهنة والأجر التأميني.
  • ألا يكون المتقدم للحجز، قد حصل على وحدة سكنية من قبل. 
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما. 
  • أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة المطروحة بها الوحدات السكنية، أو أحد العاملين فيها.

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خطوات حجز شقق «الإسكان المتوسط»

  • زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.
  • اختيار «تسجيل مستخدم جديد».
  • تسجيل البيانات الأساسية وهي: الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول.
  • تحديد كلمة مرور خاصة بك، ثم ستصل إليك رسالة على الهاتف المحمول، لتأكيد كلمة المرور. 
  • الضغط على خيار «تسجيل». 
  • اختيار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية به. 
  • اقرأ الإقرار جيدا ثم اضغط «موافق». 
  • اضغط على «استمارة تقديم طلب حجز وحدة سكنية». 
  • اضغط على «إرسال».
  • ومن ثم سيتم فتح الموقع مرة أخرى، قم باختيار «مستخدم حالي»، وستصل لك رسالة بكود وتفاصيل الوحدة السكنية التي حجزتها.

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بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.