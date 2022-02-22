صرف مرتبات شهر فبراير 2022 لـ5 ملايين موظف في الدولة غدا

يترقب 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر فبراير الحالي في أكثر من 45 وزارة وجهة ومصلحة ومديرية وجهاز تابعة للدولة، غداً الأربعاء الموافق 23 فبراير الحالي.

وحدد كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في نهاية شهر ديسمبر 2021، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 على مدار 5 أيام، تبدأ في يوم الـ23 من الشهر الحالي وتنتهي في يوم 28 من الشهر نفسه.

33 وزارة وجهة ومصلحة ومديرية تصرف مرتباتها 24 فبراير

ويبدأ الموظفون والعاملون في 33 وزارة وجهة ومصلحة ومديرية، لها مخصصات ضمن بند الأجور في الباب الثاني من أبواب الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021-2022، في صرف مرتبات شهر فبراير 2022، بينما يستطيع العاملون والموظفون في باقي الوزرات صرف مرتبات فبراير 2022 يوم الخميس الموافق لـ24 فبراير.

استمرار صرف المرتبات حتى 28 فبراير

وأشار الكتاب الدوري لوزارة المالية إلى أن الوزارات والجهات الحكومية ستتوقف عن صرف مرتبات، شهر فبراير يومي الجمعة والسبت، نظرًا للإجازات الرسمية ثم تواصل الصرف على مدار 3 أيام أخرى من الأسبوع التالي، وتبدأ من الأحد الموافق لـ26 فبراير إذ حدد الكتاب الدوري يومي 26 و27 و28 فبراير الحالي موعدا لصرف مرتبات كل الموظفين بكل الوزارات والجهات والمصالح الحكومية من الذين لم يصرفوا مرتباتهم في يومي الأربعاء والخميس 23 و24 فبراير.

وشدد الكتاب الدوري في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا على الجهات الإدارية والمسؤولين بالجهاز الإداري للدولة بتحذير العمال والموظفين لديهم بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الألى خاصة أن المالية بالاتفاق مع البنك المركزي المصري ستضخ الأموال المخصصة للمرتبات في ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المحددة والمخصصة لكل وزارة وجهة حكومية