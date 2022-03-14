معلومات عن منحة الماجستير في تحليل الأعمال من «USM».. مجانا للخريجين

اذا كنت من الطلاب أو حديثى التخرج وترغب فى الالتحاق بمبادرة بُناة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات، فإن الفرصة أصبحت متاحة أمامك للحصول على درجة الماجستير في تخصص تحليل الأعمال من جامعة العلوم الماليزية «USM» التي تأسست في عام 1969.

تفاصيل المنحة وطرق الالتحاق بها

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير تفاصيل المنحة وكيفية الالتحاق بها.

- الدراسة عام واحد مكون من فصلين دراسيين.

- يمكن التسجيل في هذا البرنامج للخريجين المتفوقين من عدد من الكليات والتخصصات، مثل الاقتصاد، والتجارة، والإدارة، وإدارة أعمال، والمحاسبة، ونظم المعلومات التجارية، والتسويق وكذلك الهندسة وعلوم الكمبيوتر.

- تقدم هيئة التدريس التابعة للجامعة المقررات الدراسية بالبرنامج الخاص بتحليل الأعمال، ضمن مسار التكنولوجيا المالية وتوجيه وإرشاد الطلاب الملتحقين بالبرنامج.

- تبدأ الدفعة الأولى للبرنامج في مارس 2022، والدفعة الثانية في مارس 2023، والدفعة الثالثة فى مارس 2024، وتنتهي الدفعة الأخيرة للبرنامج في فبراير 2025.

- تخصصات الدراسة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني.

مبادرة بناة مصر الرقمية

كما تستعرض «الوطن» معلومات بشأن مبادرة بناة مصر الرقمية، وكيفية الالتحاق بها، كالتالي:

- «بُناة مصر الرقمية» منحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتحديدا حديثى التخرج من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وعلوم قسم الرياضة والحاسب الآلى والإحصاء، والفنون التطبيقية والفنون جميلة، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والتخطيط العمراني.

- بدأت الدراسة في مبادرة بُناة مصر الرقمية في الفصل الدراسى ربيع 2021.

- تهدف المبادرة إلى منح درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية.

- لمعرفة كافة المعلومات عن المنحة يمكن الدخول على موقع المبادرة: www.debi.gov.eg، أو التواصل مع مركز الاتصال على رقم 15388.

- تم التعاون فى هذه المبادرة مع كبرى الجامعات العالمية منها جامعة أوتاوا الكندية، وجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا الكورية؛ وكذلك جامعة كوينز الكندية، وجامعة كوليدج كورك الأيرلندية.