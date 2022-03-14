شركة الريف المصري تتعاقد مع «مدكور» على مد 1.5 مليون فدان بالكهرباء

وقَّع اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عقد اتفاق مع الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية»، يهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مد وتنفيذ شبكات الكهرباء للأراضي المملوكة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بمنطقة غرب المنيا، ضمن خطة الشركة نحو ربط أراضي المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان بالشبكة القومية للكهرباء.

وبموجب التعاقد سيتم إسناد مهام تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال مد شبكات كهرباء الضغط المتوسط لأراضي الريف المصري الجديد، بمنطقة غرب المنيا إلى «مجموعة مدكور»، بعد فوزها بالمناقصة التي طرحتها شركة تنمية الريف المصري الجديد، مؤخرا من أجل إدخال الكهرباء لأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان فى المنيا، وفق أحدث وأسرع الآليات والتقنيات الممكنة، وبأفضل قيمة سعرية، بما يخدم المشروع القومي ويأتي في صالح المنتفعين .

التعاقد الجديد يهدف إلى إدخال الكهرباء للمشروع

وفي هذا السياق، أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، خلال مراسم التوقيع أنّ هذا التعاقد الجديد الذي تقوم به الشركة من أجل إدخال الكهرباء للمشروع يهدف إلى تحقيق صالح المنتفعين، والتكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التي تتمتع بها الشركتان في تطوير مشروعات التنمية وإرساء البنية الأساسية اللازمة لتوفير الكهرباء والطاقة لأراضي المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب، أن الشركة نسقت مع وزارة الكهرباء والطاقة بشأن أعمال الربط بين الشبكة القومية للكهرباء وأراضي المشروع، بما يضمن مد كهرباء الدولة حتى تصل إلى رأس أراضي الريف المصري الجديد، بمنطقة سهل المنيا، على أن تتحمل الشركة تكلفة مد وتنفيذ أعمال الشبكات الداخلية، داخل زمام أراضي المشروع، وهو ما بدأت الشركة في تنفيذه بالفعل عبر مراحل.

وتقوم «مجموعة مدكور»، وفق هذا التعاقد، بتنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 285 ألف فدان، بينما يجري الإعداد لتنفيذ باقي المراحل تباعًا، بالتنسيق مع عددٍ من الخبراء والمكاتب الاستشارية، نحو سرعة استكمال وتنفيذ جميع الشبكات الداخلية لأراضي المشروع.

شركة تنمية الريف الجديد تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابي

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذا الاتفاق يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن شركة تنمية الريف الجديد، تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابي الذي تقره الدولة وتعمل به حاليًا، والذي يسعى إلى مزيد من الشراكات وجذب القطاع الخاص نحو المضي قدمًا لاقتحام العمل العام ومشاركته كافة قطاعات الدولة فى معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح مشهود، يشيد به الجميع إقليمياً وعالمياً، ويرسم واحداً من أهم ملامح ودعائم "الجمهورية الجديدة".