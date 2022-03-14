«التضامن»: تعاقدنا مع 19 جمعية أهلية لتشغيل 50 ألف عامل غير منتظم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم التعاقد مع الجمعيات الأهلية لتوظيف عدد من العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع 19 جمعية أهلية لتشغيل نحو 50 ألف من العمالة غير المنتظمة، وتنوعت المشروعات مابين مشروعات متناهية الصغر أو يتم توفير فرص عمل لدى الغير سواء فى المصانع أو الشركات، موضحة أن التكلفة تخطت 700 مليون جنيه.

ولفتت «التضامن» في تقرير صادر عنها، أنه يتم توفير قروض ميسرة، لبدء مشروعات متناهية الصغر للنساء، تتراوح فائدتها من 5% إلى 9%، مشيرة إلى أن 75% من القروض يتم توجيهها إلى النساء، بينما يتم توجيه 25% من القروض إلى الرجال.

70 % من المشروعات تتركز في المناطق الريفية

وأوضحت أنه تم تخصيص 2.4 مليار جنيه مصري، للقروض الميسرة لنحو 340 ألف مستفيد، مقارنة 500 مليون جنيه مصري موجهة إلي80 ألف و900 مستفيد في عام 2018، وذلك لعمل مشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية.

خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة

من جانبها أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم مد الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطوات للتأمين على العمالة غير المنتظمة تتمثل فيما يلي:

- على العامل غير المنتظم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- فى حالة إذا كان هناك ملكية يتم تقديمها أوراقها وكذلك تقديم شهادة حيازة زراعية تكون مستخرجة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- يتم تقديم بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- يقدم العامل غير المنتظم، بيان بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- يقدم تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.