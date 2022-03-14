8 سيارات مستعملة أرخص من 100 ألف جنيه.. «على قد الإيد»

شهد سوق السيارات المستعملة تذبذبًا في الأسعار ما بين الارتفاع والنزول مما أدى إلى ركود في حالة البيع والشراء، وقال عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض سيارات مستعملة، إن سوق السيارات المستعملة سيشهد إقبالًا وحالة من الانتعاش في البيع بعد شهر رمضان الكريم، واستقرار حالة التذبذب في الأسعار بسبب الأحداث العالمية.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن من يرغب في شراء سيارة مستعملة لا يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه فعليه المفاضلة بين السيارات الياباني والكوري، لأن بها كماليات التكييف والأوتوماتيك.

كينبو ميني فان 2015

متوسط السعر في السوق المصري 86000 جنيه.

أقل سعر في السوق المصري 81000 جنيه.

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات 90000 جنيه.

جيب شيروكي1997

متوسط السعر المتداول في السوق 87000 جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 81000 جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 92000 جنيه.

أوبل فيكترا 2000

متوسط السعر في سوق السيارات 87000 جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 76000 جنيه.

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات 92000 جنيه.

بريليانس جالينا 2007

متوسط السعر في سوق السيارات 87000 جنيه.

أقل سعر متداول في سوق السيارات 81000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق السيارات 90000 جنيه.

هيونداي I10 2008

متوسط السعر المتداول في السوق 87000 جنيه.

أقل سعر متداول في السوق 81000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 93000 جنيه.

شيفروليه لانوس 2012

متوسط السعر المتداول في السوق 88000 جنيه.

أقل سعر متداول في السوق 84000 جنيه.

أعلى سعر متداول في سوق السيارات 93000 جنيه.

كيا سبكترا 2002

متوسط السعر المتداول في سوق السيارات 89000 جنيه.

أقل سعر متداول 84000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 95000 جنيه.

كيا بيكانتو 2005

متوسط السعر في سوق السيارات 89000 جنيه

أقل سعر متداول في السوق 81000 جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق 100000 جنيه.