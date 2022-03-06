خطة «كيا» في 2030: بيع 1.2 مليون وحدة سيارة كهربائية ببطارية «BEV»

أعلنت شركة «كيا» التزامها الاستراتيجي بأنَّ تصبح رائدة في مجال التنقل المستدام من خلال خارطة الطريق حتى عام 2030، إذ تسعى جاهدة لتعزيز قيمة العملاء ورعاية المواهب، وتقليل انبعاثات الكربون مع مراعاة البيئة، وتحقيق الأرباح أثناء العمل كمواطن مسؤول، جاء ذلك وفقاً لما نشره موقع الشركة.

4 ملايين سيارة مبيعات سنوية بحلول عام 2030

أعلنت «كيا» أيضًا أهدافها التجارية الأربعة لعام 2030، وتشمل أهداف الأعمال الأساسية هذه: تسريع كهربة السيارات وتحقيق مبيعات سنوية تصل إلى 1.2 مليون وحدة سيارة كهربائية تعمل بالبطارية «BEV» بحلول عام 2030، والوصول إلى 4 ملايين سيارة مبيعات سنوية بحلول عام 2030، بما في ذلك أكثر من 2 مليون موديل صديق للبيئة وتوسيع تطبيق ميزة السيارة المتصلة وتقنيات القيادة المستقلة على جميع المركبات الجديدة.

2 مليون موديل صديق للبيئة

وقال هو سونج سونج الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كيا»: «لقد خضعت كيا لعملية تحول واسعة النطاق تضمنت تغييرات في رؤية الشركة والشعار والمنتج والتصميم والاستراتيجية، لتحقيق رؤية الشركة في أن تصبح مزود حلول التنقل المستدام، سنركز على تسريع الانتقال إلى نماذج الأعمال المستقبلية، وسنصبح أكثر تركيزًا على العملاء في نهجنا وسنسعى إلى تحول ديناميكي مع الحفاظ على عمليات تجارية سليمة».

وتهدف «كيا» إلى مواصلة نموها الكمي من خلال البناء على جودة منتجات الشركة الرائدة عالميًا، بهدف تحقيق 4 ملايين وحدة في عام 2030 بزيادة قدرها 27% عن هدف كيا لعام 2022.

كجزء من هذا النمو الكمي، تواصل الشركة توسيع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة، والمركبات الكهربائية الهجينة (PHEV) والمركبات الكهربائية الهجينة (HEVs)) من خلال تمكين وتسريع جهود الكهربة.