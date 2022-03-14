التعليم تبدأ استعدادتها لامتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية 2022

بدأت المديريات التعليمية، استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أعلنت عدد من المديريات التعليمية، عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

شروط التقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت المديريات التعليمية، شروط التقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية من رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول وهي كالتالي:

- أن يكون من شاغلي وظيفة معلم أول أ على الأقل وعلى رأس العمل.

- ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات أو محال للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو تم مجازاته بالخصم في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس 2022.

- ألا يكون له أقارب بالصف الثالث الإعدادي حتى الدرجة الرابعة على مستوى المحافظة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في امتحانات الشهادة الإعدادية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية 2022 من رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول وهي كالتالي:

1- صحيفة حالة إلكترونية حديثة موضح بها الجزاءات من عدمه.

2 - صورة البطاقة الشخصية ومدون عليها رقم التليفون.

3 - طلب الترشح للوظيفة

تقديم طلبات المشاركة في امتحانات الإعدادية في الإدارة التعليمية

وقالت المديريات التعليمية، إن تقديم الطلبات للمشاركة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في الإدارة التعليمية التابع لها المرشح خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، مشيراً إلى أنه في حال عدم ترشح أي من مديري المدارس أو الوكلاء للجان يحق للجنة الادارة توزيعه على أي عمل داخل اللجنة طبقا لوظيفته على الكادر.