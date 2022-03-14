رئيس جهاز العبور: مشروع البازار نقلة ترفيهية وخدمية للمدينة

قال المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، إن مشروع بازار العبور من المشاريع المهمة الجاري إنشاؤها بالمدينة وتهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، ويقع المشروع في شمال الحي التاسع وجنوب الحي الترفيهي بجوار دار مصر المرحلة الثانية، وسوف يكون بمثابة منطقة ترفيهية وخدمية للمدينة.

وأضاف « الغيطي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه في الوقت الحالي يوجد عدد 38 بايك كاملة المرافق من كهرباء ومياه وغيرها من المرافق الأساسية.

شكل حضاري المحال التجارية

وأكد « الغيطي»، أنه قد روعيت خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بازار العبور أن تكون جميع المحال التجارية بطريقة منتظمة وليس عشوائية وذلك لتحقيق المنظر الجمالي من المشروع والاستفادة القصوى من أراضي المشروع، مشيراً إلى أن بازار مدينة العبور سوف يحتوي على كافة الخدمات الترفية والأنشطة.

مناطق خضراء وألعاب بمشروع العبور

أوضح رئيس الجهاز مدينة العبور، أن مشروع البازار سوف يحتوي على مناطق خاصة للأطفال، بجانب المناطق والمساحات الخضراء وساحات الانتظار الخاصة بالسيارات، منوها إلى أن جهاز المدينة سوف يعمل على تجميل الموقع لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي اللائقين بعروس المدن حيث جار صيانة المسطحات الخضراء و تدعيمها بعدد 10 آلاف شتلة من الشتلات الديكورية المزهرة المختلفة.

إنشاء مستشفى عام جديد

وفي سياق آخر قال رئيس الجهاز مدينة العبور، إنه جار إنشاء مستشفى عامة جديدة بالمدينة بسعة استيعابية تبلغ 200 سرير، وسوف يتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وذلك لتوفير خدمات طبية لسكان المدينة، بجانب إنشاء مطمر للنفايات العضوية على مساحة 67 فدانا لإنتاج غاز الميثان الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء.