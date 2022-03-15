ذكورية وأنثوية الحرب.. لماذا تلغي روسيا دور المرأة في القتال

جددت الحرب الروسية الأوكرانية الجدل القديم بين علاقة الذكورة والأنوثة بالحرب، ففي ظل المقارنات الدائرة بين صور الرئيس الفرنسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ، ربط العديد من متابعي الأزمة ذلك الأمر بعلاقة الذكورة والأنوثة في الحرب، وفقاً لما نشرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

هل الحرب أنثوية أم ذكورية ؟

وقالت الصحيفة، إن الصورة التي تترتبط في الأذهان حول ميول الذكر للعنف والحرب، فيما تظهر الأنثى كمسالمة وضحية لتلك الحروب، أو تلك القوية التي ضحت بأنوثتها من أجل قتال الرجال، قد تغير مسار تلك الحرب تماماً، مشيرة إلى أنه وفي خضم الحرب الروسية الأوكرانية ، قد تؤثر تلك الصور التي يتداولها رواد مواقع السوشيال ميديا في تغيير مسارات الحروب فقط لأنها يمكنها أن تلعب على وتر ما أو مشاعر معينة.

فترى الصحيفة أن الأمر يتضح كثيراً في هيئة الرئيسين الروسي والأوكراني، حيث يسعى الأول للظهور بهيئة ذكورية قوية لا تبالي حينما تعمد نشر صورة له في المسرح العام وهو عاري الصدر يمتطي الخيل، فيما يحتفظ الأخير بمظهره الحزين الغير مبالي لطلقات النار أو الاغتيال وهو ما رأت الصحيفة أنه معبر أكثر عن توجهات الحكومتين، فالأولى لا تظهر حزنها أو مشاعرها والأخيرة لا ترى وجود أي مانع من ذلك.

روسيا ترفض المشاركة النسائية في القتال على عكس أوكرانيا

وقارنت الصحيفة بين الاعتراف الأوكراني بدور المرأة على عكس الروسي، حيث يظهر الدور النسائي في القوات الأوكرانية بشكل واضح على عكس موسكو التي استبعدت المرأة بشكل كامل خلال حربها تلك، حتى وإن شاركتها تختزل دورها في الأعمال النسائية فقط.

وترى الصحيفة، أن ارتباط فكرة أن الرجال خلقوا للحروب ويمكنهم التغلب على مشاعرهم وأن قلوب الرجال من النيران، بينما المرأة خلقت لتعارض الحرب وتدعو إلى السلام، أدى إلى تعزيز فكرة أن الحرب ذكورية، والسلام أنثوي، وعليه تم إلغاء تواجد المرأة في أماكن القتال بصورة كبيرة.

وعلى الرغم من كون البطولات النسائية تظهر بشدة في كل الظروف الصعبة، إلا أن الروس خاصة يعمدون إلى تجنبها المشاركة في أوقات الصراع، ويرون أن المشاعر الباردة خلال الحرب والتي يتمتع بها الرجال افضل كثيراً وأن مواقف المرأة الإنسانية ستكون دافع قوي للهزيمة، وفقاً للصحيفة البريطانية في نسختها العربية.