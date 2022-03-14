منظمة الأمن الأوروبية: العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أثبتت فشلها

قال رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيجنيو راو، إن المنظمة تبذل كل الجهود لوقف الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

الغرب لا يشكل تهديدا لموسكو

وأضاف رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن الغرب لا يشكل تهديدا لموسكو وإنما سعى لتعزيز التعاون معها، قائلا: «مستعدون للنظر في كل مجالات التعاون مع موسكو على قاعدة الاستقرار».

ودعا رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا روسيا لحل دبلوماسي ينهي الأزمة الأوكرانية، منوها بأن الهجوم الروسي على أوكرانيا يهدد وجود المنظمة.

وأكد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن دول الأطلسي لا تشكل تهديدا لروسيا.

اجتماع مجلس الأمن مع المنظمة

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعا، مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ لبحث التطورات في أوكرانيا.