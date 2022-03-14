طرح «برومو» مسلسل المشوار لـ محمد رمضان: «كل البيبان هتفتح»

طرحت شركة «ميديا هب»، البرومو الرسمي لمسلسل المشوار للفنان محمد رمضان، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهر محمد رمضان فى البرومو الخاص بالمسلسل بشكل وكادرات مختلفة، إذ ظهر واقفا على ظهر سيارة، قائلا: «لازم نحرص من كل حاجة ،ولازم نكون جاهزين برد مقنع»، وخلال البرومو ظهر أيضا وهو يجري في الصحراء قائلا: «قريب كل البيبان هتتفتح».

برومو مسلسل المشوار

كذلك ظهرت الفنانة دينا الشربيني هي الأخرى في البرومو، بمشهد تشويقي لم يكشف عن أية تفاصيل من الشخصية التي تجسدها بعد.

يذكر أن مسلسل المشوار، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان ودينا الشربيني وعمرو عبد الجليل، وندى موسى وأحمد مجدي وأحمد كمال وولاء الشريف وثراء جبيل وأحمد صفوت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان الفنان محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى، الذي شارك فيه بجانب هبة مجدي وسمية الخشاب وتارا عماد ومنذر رياحنة وصبري فواز وسيد رجب وعارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.