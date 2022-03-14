محمد رمضان يرد على هجوم إحدى المتابعات: عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟

عاد الفنان محمد رمضان مجددًا لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر» رسالة غامضة جاء فيها: «ماتحكمش من زاوية واحدة علشان يمكن تظلم، بس الحمد لله إن ربنا بصير وسميع وعدل».

محمد رمضان يرد على هجوم متابعيه

وعلقت إحدى رواد السوشيال ميديا، على ما كتبه محمد رمضان، قائلة: «انزل شوية أنت من برجك العالي والناس هتحبك أكتر وأكتر»، ليرد «رمضان» مازحًا: «في كل برنامج بحكي بداياتي وبقول في الأغاني من تحت الصفر بدأت وبأدي زكاتي الحمد لله.. عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟!».

ويأتي رد «رمضان» بعد أقل من 24 ساعة من مزاحه مع أحد متابعيه بعد أن نشر البوستر الدعائي لمسلسله الرمضاني الجديد «المشوار»، إذ كتب الفنان على البوستر قائلا: «جمهورنا الجبار، جيناكم بـ المشوار، كل سنة وأنتم طيبين، وتمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة، ثقة في الله نجاح»، ليعلق أحد المتابعين قائلا: «ما تجر الشنطة ولا هو أي كفاح والسلام»، ليرد الفنان قائلا: «لما تتفرج هتفهم إن الشنطة تتشال على الراس، مش يمكن فيها كتاب دين؟».

المشاركون في مسلسل «المشوار»

ويشارك «رمضان» في دراما الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل «المشوار»، الذي يعرض حصريًا على شاشة قناة «DMC»، ويشاركه البطولة، الفنانة دينا الشربيني، وأحمد كمال، وعمرو عبدالجليل، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وأحمد صفوت، وثراء جبيل، وندى موسى، ولاء الشريف، والمسلسل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أغنية «باي باي ثانوية» تحقق 12 مليون مشاهدة

وفي سياق آخر طرح «رمضان» خلال الفترة الماضية أغنية جديدة بعنوان «باي باي ثانوية» على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وتصدّرت الأغنية تريند «يوتيوب» وقت طرحها في عدد كبير من البلدان العربية، كما حققت 12 مليون مشاهدة خلال شهر فقط من طرحها.