المشدد 10 سنوات لـ«محامي حر» لاتهامه بتزوير محرر رسمي بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة محام حر بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محرر رسمي، وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبد الستار، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

محام حر

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 19641 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3392 لسنة 2021 جنايات كلي شرق القاهرة، أن المتهم «جمال. ن» 65 عامًا، محامى حر، ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي عام هو بطاقة الرقم القومي الصادرة باسم «عمر.أ»، بأن أمد ذلك المجهول بالبيانات اللازمة، وقام المجهول باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، وتدوين البيانات التي أمده بها المتهم، وقد تمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة وذلك الاتفاق، ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد من قانون العقوبات.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات عقيد شرطة مفتش بإدارة جرائم مكافحة الأموال العامة، بناء على إذن النيابة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم بناء على تحرياته المسبقة عثر معه على بطاقة رقم قومي مزورة تحمل اسم «عمر. أ»، وكذا مبلغ مالي 5500 جنيه وبمواجهته أقر له بأنه هو القائم على تزوير ذلك المحرر المزور، وأن المبلغ المالي من حصيلة تزوير محررات أخرى، وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم بتزوير تلك المحررات مقابل مبلغ مالي 6000 جنيه لكل محرر.

وبالاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية تبين أن بيانات الرقم القومي بالمحرر المضبوط غير صحيحة وليس لها أي بيانات.