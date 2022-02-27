عودة خدمات التموين على موقع دعم مصر.. إلغاء البطاقة حال تزوير البيانات

عاد موقع دعم مصر، مرة أخرى للعمل، لتقديم خدمات بطاقات التموين للمواطنين حاملي البطاقات والمقيدين على منظومة دعم التموين، وذلك بعد توقف الموقع مؤقتا خلال الفترة الماضية لإجراء تحديث عليه من قبل إدارة نظم المعلومات بوزارتي التموين والإنتاج الحربي، من أجل تقديم خدمات بطاقات التموين للمواطنين بشكل أسهل وأيسر.

خدمات التموين المتاحة عبر موقع دعم مصر

وبعودة الرابط الرسمي موقع دعم مصر، عادت عدد 4 خدمات تموينية على الموقع، حيث يستطيع أي مواطن صاحب البطاقة التموينية أن يتلقى هذه الخدمات بشرط الالتزام بالخطوات والمعايير التي يحددها الموقع، حيث تشمل الخدمات المتاحة حاليا عبر موقع دعم مصر التالي:

1 - إصدار بدل لبطاقة التموين.

2 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

3 - استعلام عن صرف البطاقة.

4 - استعلام عن حالة طلب.

إلغاء بطاقة التموين نهائيا.. رسالة تحذيرية من موقع دعم مصر

وبمجرد الضغط على أيقونات خدمات التموين المتاحة، تظهر رسالة إلكترونية تحذيرية من تدوين أية بيانات خاطئة أو مزورة، حيث يبث الموقع تحذيرا مفادها أنه في حال إثبات أي تزوير في بيانات بطاقة التموين، يتم عمل الآتي:

1 - إلغاء البطاقة نهائيا.

2 - المساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

ويحدد موقع دعم مصر، عدة خطوات لإتمام طلب الخدمة المرغوب فيها، وتبدأ الخطوات بتدوين بيانات البطاقة ثم الإجابة على عدد من الأسئلة الخاصة بعدد أفراد البطاقة ومكتب التموين والبقال التابع لها، لإتمام الخدمة التموينية.

وتبحث حاليًا وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني، من خلال حذف غير المستحقين فقط من الدعم والبقاء على الأسر الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا للدعم، وذلك من خلال استكمال بيانات بطاقة التموين وهو الإجراء الذي أعلن عنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين حتى تتمكن الوزارة من خلال هذه البيانات من معرفة الأسر المستحقة وغير المستحقة للدعم.