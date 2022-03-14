إقامة 10 معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بأحياء القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم الاتفاق على إقامة 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية، يتم نشرها على مستوى أحياء القاهرة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تتضمن عروض خاصة للسلع الأساسية، بما يلبي كافة احتياجات المواطنين، مع توفير هذه السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، بما يسهم في استقرار أسعار السلع بالسوق بالتزامن مع دخول شهر رمضان.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي، النائب الأول، وسامح زكي، النائب الثاني لرئيس غرفة القاهرة، لمتابعة التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وقرب حلول شهر رمضان، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

تشجيع المبادرات المجتمعية

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تدعم وتشجع جميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، التي تسعى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مثمناً الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية في القاهرة بهذا الشأن.

استعدادات شهر رمضان

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم العربي إلى أن هذا التعاون يُعد إضافة لأجندة الخدمات المجتمعية التي تقدمها المحافظة وغرفة القاهرة التجارية للمواطنين، خاصةً في المواسم، مثل شهر رمضان الكريم، وأن هذه الشوادر والمنافذ ستتضمن كافة السلع، خاصةً الأساسية، بأسعار خاصة، في ظل دعمها من الغرفة والمحافظة، مشيداً باستجابة المحافظ لأي مقترحات لزيادة التعاون بين الجانبين لصالح المواطنين ودعمهم في ظل الشهر الكريم.