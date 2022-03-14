«النقل» تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو في رمضان

أكدت وزارة النقل، أن هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، تواصلان إتمام الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان 2022، من خلال صيانة وتجهيز القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات ذات الكثافات العالية، لمنع زحام المواطنين، وتوفير الفكة بشبابيك التذاكر، لمنع طوابير الركاب داخل صالات المحطات، وتحديد أسعار تذاكر القطارات، وسط إجراءات صارمة ضد كورونا.

أسعار تذاكر القطارات والمترو في رمضان 2022

كشف المصدر، في تصريح لـ «الوطن»، أن أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق في رمضان 2022 ثابتة، قائلا: «لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق في رمضان وتحديدا في الوقت الحالي».

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ونوه إلى أن هناك تعليمات مشددة لمرفقي السكة الحديد والمترو، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مضيفا أن قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق جاهزة لكافة رحلات رمضان 2022.

وأكد أن الوزارة تعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين سواء في السكة الحديد أو مترو الأنفاق، موضحا أنه سيتم تطوير وتحديث الخطين الأول والثاني للمترو خلال الفترة المقبلة.

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وزير النقل: القطار الروسي يقدم خدمات ممتازة

من جانبه، قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل تنفيذ تطوير وتحديث منظومتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات، لافتا إلى أن السكة الحديد ليس لديها أي قطار قديم يعمل على القضبان، وأن القطار الروسي المكيف الدرجة الثالثة سيقدم خدمات ممتازة لجموع الركاب.