حملات لإزالة التعديات على أملاك السكة الحديد بجنوب القاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتنفيذ عدة حملات ضمن الموجة الـ19 بمرحلتها الثالثة، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالولايات التابعة لاحياء المنطقة الجنوبية.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها اليوم الاثنين، عن إزالة 21 حالة تعديات على ولاية السكة الحديد، بنطاق حي المعادي، بحضور منال محمود، القائم بأعمال رئيس الحي، وكريم عادل، مسؤول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية، ومندوب المرافق وشركة الكهرباء والمياه والمتابعة الميدانية وقسم المعادي وشرطة المرافق، وذلك في ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات، وإعلاء كلمة القانون، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، وفقاً لتعليمات محافظ القاهرة.

إزالة تعديات على السكة الحديد

وأكدت نائب محافظ القاهرة، في تعليماتها لرؤساء الأحياء، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات، سواء على أملاك الدولة أو التابعة لجهات الولاية، مثل الري والزراعة وحماية النيل، مع عدم التهاون مع أي حالة تعديات، وذلك من خلال المتابعة الدورية، والجولات التفقدية، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات اللازمه لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأضافت أن الإزالات التي تمت في نطاق حي المعادي، شملت إزالة تعديات على حرم السكة الحديد على مساحة 2400 متر مربع تقريباً، عبارة عن غرف وأكشاك من الخشب والطوب وأسوار حديدية و«كارافان» من الصاج، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم إيداع كافة الإشغالات التي كانت متواجدة بمواقع الإزالات، بمخزن حي المعادي، حيث وجهت نائب المحافظ بإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعديات، مع المتابعة المستمرة للمواقع التي يجري استردادها، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى .

كما قام حي المعصرة بحملة لتنفيذ قرارين بإزالة تعديات على أملاك عامة، تضمنت إزالة أسوار من الطوب، وغرف خشبية في أرض فضاء، حيث تمت الإزالة إلى مستوى سطح الأرض، وتم تنفيذ الحملة بحضور القوات الشرطية، والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي.

استعادة أملاك الدولة

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بمتابعة ملف إزالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة، لاستعادة أملاك الدولة، والحفاظ على هيبه الدولة على أراضيها، والتصدي لكافة أشكال التعديات في المهد، إلى جانب سرعة العمل على استغلال الأراضي المستردة طبقاً لمخططات الدولة، وتشديد أعمال التأمين والحراسة لها، إلى جانب الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والمخالفات والتعامل الفوري معها.