شعرواي: دخول ذوي الهمم وأسرهم لحدائق القاهرة والإسكندرية مجانا في 2022

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وجميعة رسالة للأعمال الخيرية لتوفير 5 ملايين جنيه لتقديم الدعم اللازم، لتنفيذ حزمة من التدخلات العاجلة لرفع الضرر وتخفيف الآثار السلبية التي تقع على الأسر المتضررة والحالات الطارئة بالمحافظات، لتمكينهم اقتصاديا من خلال تقديم حلول متكاملة، وكذا إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المرأة المعيلة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية، اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور شريف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

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شعراوي: دمج ذوي الهمم في المجتمع

عقب توقيع البرتوكول، أكد «شعراوي»، في بيان له، اليوم الإثنين، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم ذوي الهمم، وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفصل سبل الرعاية لهم، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم، وكذا دعم كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم.

وأشار إلى الاهتمام إلى توليه الدولة لذوي الهمم في ظل رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفاليات «قادرون باختلاف» في نسخها الثلاث السابقة، وتوجيهاته المستمرة للحكومة والجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة لهم باعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع، التي تتطلب منا جميعا الرعاية والاهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية.

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وأوضح أنه سيتم وفقا للبرتوكول السماح بإقامة حفلات لأبطال التحدي من ذوي الهمم والمرافقين لهم من متطوعي جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة، خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد وذلك حتى نهاية سنة 2022، وكذا السماح لذوي الهمم وأسرهم بالدخول إلى الحدائق وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية مجانا طوال عام 2022.

دورات تدريبية وفنية للشباب

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية: «سننفذ دورات تدريبية وفنية وإرشادية للشباب المستهدفين، لتمكينهم من العمل بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب لإقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير المشروعات القائمة وتشجيع المكون المحلي، ما يساهم في إمداد القطاع الصناعي بالعمالة بما يوفره من فرص عمل جديدة وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا».

وذكر الدكتور شريف يحيى مدير العلاقات الحكومية بالجمعية، أن البروتوكول سيساهم في التعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة في حالات الكوارث والطوارئ.