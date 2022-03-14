تشميع وإنذار 19 معمل تحاليل وعيادة خاصة بدون ترخيص بالغربية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الغربية حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية في نطاق مراكز بسيون وسمنود وقطور، حيث تم المرور على عدد من العيادات الطبية الخاصة، ومعامل التحاليل والمراكز الطبية.

إنذار منشآت طبية لعدم استكمال شروط الترخيص

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 19 معمل تحاليل طبية وعيادة خاصة، لعدم وجود تراخيص، وتم إعطاء إنذارات إلى 4 معامل تحاليل وعيادة خاصة بمركز بسيون، كما تم غلق وتشميع 6 عيادات ومعامل طبية وإعطاء إنذار بالغلق بنطاق مركز قطور، وكذا غلق وتشميع 3 عيادات ومعامل بنطاق مركز سمنود، وإعطاء إنذارات بالغلق لبعض العيادات والمعامل التي لم تستكمل شروط الترخيص.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الناصرحميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار تكثيف الجهود المبذولة من الإدارات الرقابية المختلفة بالمديرية، على جميع المنشآت بالمحافظة، سواء الطبية أو الغذائية أو غيرها، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات هيئة الرقابة الادارية بالغربية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من حصولها على كافة التراخيص اللازمة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير.

لجان للمرور على المنشآت الطبية الخاصة

وأمر الدكتور الهيثم عبد الحافظ، مدير ادارة العلاج الحر، بتشكيل لجان مكبرة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، بعد ما وردت معلومات من بعض المواطنين، بقيام هذه العيادات بمزاولة النشاط دون إصدار ترخيص للمكان وبالمخالفة للقانون، وضمت اللجان كلاً من الدكتور أحمد كامل الشيخ، من إدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور مهاب صلاح، والدكتور إبراهيم عامر.

وتقوم اللجان بالتفتيش ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وشروط الترخيص ومعايير الجودة، وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص.