أسعار البترول تتراجع دولارا عالميا بعد ارتفاعها لأعلى مستوياتها اليوم

تراجعت أسعار النفط عالميا، بعد أن وصلت اليوم الخميس إلى أسعار لم تشهدها قرابة عقد من الزمان، وسط مخاوف من تعطل التدفقات العالمية على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.00 دولار أو 0.9% إلى 111.93 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 0.8% إلى 109.68 دولار.

وارتفع كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات في وقت سابق من الجلسة، مع ارتفاع خام برنت إلى 119.84 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012، وسجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008 عند 116.57 دولار.

عقوبات على روسيا

وفرضت واشنطن وحلفاؤها الغربيون عقوبات على روسيا، لكن الإجراءات لم تصل حتى الآن إلى حد استهداف صادرات النفط والغاز الروسية، وتحظر جولة جديدة من العقوبات أعلنها البيت الأبيض، أمس الأربعاء، تصدير تقنيات تكرير، مما يجعل من الصعب على روسيا تحديث المصافي.

وتصدر روسيا ما بين 4 و5 ملايين برميل يوميًا من الخام، وتحل في المرتبة الثانية عالمياً بعد المملكة العربية السعودية، لكن الشركات تتجنب الآن الإمدادات الروسية وتسعى جاهدة للحصول على براميل في أماكن أخرى.

وقفز خام برنت القياسي العالمي بما يقرب من 25% منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وبلغ فارق خام برنت على مدى ستة أشهر أعلى مستوى قياسي له بأكثر من 21 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى شح الإمدادات، في وقت تصف روسيا عملياتها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة».

زيادة تدريجية

والتزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، يوم أمس الأربعاء بخطة قائمة لزيادة تدريجية في الإنتاج قدرها 400 ألف برميل يوميًا في الشهر، متجاهلة دعوات المستهلكين للمزيد من الطلب على النفط.