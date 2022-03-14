ضبط 11 طن أرز ودقيق في 3 مخازن بهدف الاحتكار في المنوفية

نجحت حملة مكبرة للوحدة المحلية في الحامول ومنشأة سلطان بمركز منوف بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مسؤولي التموين، من ضبط 3 مخازن؛ لحيازتها سلعًا غذائية مجهولة المصدر؛ بغرض الاحتكار وخلق سوق موازي؛ مما ترتب عليه زيادة الأسعار عن مثيلاتها بالسوق بهدف التربح.

ضبط أطنان من المواد الغذائية في المنوفية بهدف الاحتكار

وتمكنت الحملة، التي شنها مسؤولو الوحدة المحلية والتموين في المنوفية، من ضبط كميات من المواد الغذائية بغرض احتكارها وإخفائها، ومن بين تلك المواد، 7 أطنان دقيق، و4 أطنان أرز، و3 أطنان سكر، و2 طن علف، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وشدد وحيد صلاح عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، على الاستمرار في شن الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسعار.

تأتي الضبطية في إطار حرص اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، على إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع؛ حفاظًا على حقوق المواطنين.

تحرير 1000 محضر تمويني في المنوفية

ونجحت مديرية التموين في محافظة المنوفية، خلال الأيام الماضية في تحرير أكثر من 1000 محضر متنوع، وضبط أطنان من المواد الغذائية يقوم أصحابها باحتكارها وإخفائها لزيادة سعرها في الأسواق.