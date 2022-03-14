منفذ لبيع المنتجات الغذائية في المنوفية بتخفيضات 30% «صور وفيديو»

نظمت وزارة التموين، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، في مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، منفذا لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولزيادة السلع المعروضة قبل شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، تسهيلا على المواطنين تحت رعاية مجلس الوزراء، وشهد المنفذ إقبالا كبيرا من المواطنيين .

مسؤول المنفذ: التخفيضات تصل لـ30%

وأكد محمد أحمد، مسؤول منفذ مدينة أشمون بالمنوفية، أن الأسعار أقل بكثير من نظيرتها في المحال التجارية، إذ تصل التخفيضات إلى 30%، مضيفا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتقديم المنتجات بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، تسهيلا على المواطنين وعدم وقوعهم فريسة لجشع التجار.

وأضاف مسؤول منفذ أشمون، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الأسعار تنخفض في بعض المنتجات إلى 25 جنيها، موضحا أن سعر كيلو الدقيق الفاخر 10 جنيهات، وسعر كيس المكرونة يبدأ من 3 جنيهات، وسعر الزيت متفاوت لكنه منخفض عن سعر الأسواق بـ7 جنيهات على الأقل، ويصل إلى 20 جنيها في الزجاجات الكبيرة.

أسعار البلح في منافذ وزارة التموين بالمنوفية

وأوضح، أن أسعار البلح تبدأ من 10 جنيهات حتى 40 جنيها، بينما تباع في الأسواق بـ70 جنيها، موضحا أن جميع المنتجات متوفرة في المنافذ، والإقبال على الشراء كبير جدا من قبل الأهالي في مدينة أشمون، مشيدا بالوعي الكبير للمواطنين لبحثهم عن أقل الأسعار والتوجه لمنافذ البيع.

من جانبه، قال تامر غرابة أحد أهالي مدينة أشمون، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المواد الغذائية واحتياجاتهم في شهر رمضان، خاصة أن المنفذ يقدم المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 30% في بعض المنتجات، مشيدا بالدور الكبير التي تقوم به الدولة لمواجهة جشع التجار واستغلالهم الحرب الروسية الأوكرانية لرفع الأسعار.