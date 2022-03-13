ضبط 27 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

أكد الدكتور إبراهيم أبو الغار وكيل وزارة الطب البيطري في المنوفية، تشديد الرقابة علي الأسواق من خلال حملات مكبرة والاشتراك مع باقي الجهات التنفيذية، لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالمنتجات التي يتم بيعها للمواطنين، مصيفا أن الحملات مستمرة وفق توجيهات الدولة خاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك.

تكثيف الحملات لضبط الأسواق في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«االوطن»، أن حملات الطب البيطري في المحافظة نجحت في ضبط 27 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال الفترة الأخيرة لضبط الأسواق، موضحا ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة واللحوم المفرومة والأسماك المملحة والدواجن.

وأوضح، أن مديرية الطب البيطري في المنوفية حصلت على المركز الثالث على مستوي الجمهورية في الحملات على الأسواق ومحال اللحوم والجزارة، مشددا على أن التعليمات الصادرة تشير إلي ضرورة تكثيف الحملات خاصة قبل شهر رمضان المبارك في ظل الطلب المتزايد على اللحوم خلال الشهر الكريم من قبل المواطنين.

ضبط فراخ محقونة بالمياه لزيادة وزنها

وتابع، بأن الحملات تضبط في بعض الأحيان أغرب طرق الغش في بيع الدواجن، ومن بينها ضبط محل لبيع الدواجن يقوم بحقنها بالمياه لزيامة وزنها في مدينة شبين الكوم، وهو ما يمثل خطورة علي صحة وسلامة المواطنين حيث جري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المعنية لاعمال شىونها في الواقعة.