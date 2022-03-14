غلق مصنع أغذية وإعدام 2 طن دواجن وحلوى بالعاشر من رمضان

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين، يرافقه مدير الإدارة الصحية بالعاشر، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية.

تكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

غلق مصنع أغذية يمثل خطراً داهماً على الصحة

استهدفت الحملة المرور على مصنع لمنتجات اللحوم والدواجن، ومصنع آخر للحلويات في العاشرمن رمضان، وتبين عدم استيفاء مصنع الحلويات للاشتراطات الصحية، ويمثل خطراً داهماً على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط وإعدام طن و430 كيلوجرام أغذية مختلفة، تشمل منتجات لحوم دواجن، وحلوي للأطفال، لسوء التخزين.

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

كما تم إعدام 738 كيلوجرام من هوالك إنتاج فول سوداني وحلويات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 13 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتحرير 7 محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

الضرب بيد من حديد علي المخالفين

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.