عاجل.. خروج جثمان «أنيسة حسونة» من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر

خرج جثمان الراحلة الدكتورة «أنيسة حسونة» من مسجد الشرطة بأكتوبر، قبل قليل، لأداء صلاة الجنازة عليه، تمهيدا لتشييعها إلى مثواها الأخير بمدافن عصام حسونة في البساتين، على أن يقام العزاء مساء اليوم الإثنين، بمسجد الشرطة في أكتوبر عقب صلاة المغرب، بحسب ما أعلنته أسرة الراحلة.

الخطيب ووزير الصحة السابق يشاركان في صلاة الجنازة على الجثمان

ووصل عادل العدوي وزير الصحة السابق، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيمن ممدوح عباس، رئيس مجلس أمناء مستشفى الناس للأطفال، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لأداء صلاة الجنازة على الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا بالأمس، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان، وكان آخر ظهور للراحلة منذ أيام خلال تكريمها من قبل قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، في احتفالية يوم المرأة المصرية.

أنيسة حسونة البرلمانية السابقة، شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، كشفت في حوار سابق لها مع «الوطن»، عدم استجابة حالتها للعلاج، وزادت شهرتها بعد إعلان إصابتها بالسرطان عام 2016، حينما ظهرت بعدد من البرامج التليفزيونية للتحدث عن معاناتها مع المرض، لتشجيع السيدات والمصريين على القيام بالفحص المبكر للأورام.

وكان آخر ظهور لها، خلال تكريمها من قبل سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسي، قبل رحيلها، بأيام وكتبت الدكتورة أنيسة حسونة عبر حسابها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر: «لما بلدك تطبطب على كتفك وتقولك شكرًا على مجهوداتك، حتطلب إيه أكتر من كده؟ يشرفني ويسعدني إخباركم أنه تم تكريمي اليوم من السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس بوصفي الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، ربنا دائمًا في أحلك الظروف وأصعب الأوقات يبعث للمرء هدايا السماء لتضيء له الطريق»، وذلك عقب تكريمها خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

وحصلت حسونة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ثم بدأت عملها بمنصب ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول، وتقلدت منصب مدير عام منتدى مصر الاقتصادي الدولي، وهي محاضرة في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمعهد المصرفي، ثم كانت أول امرأة تنتخب كأمين عام للمجلس المصري للشئون الخارجية.