استعداداً لقمة المناخ.. «فودة» يستعرض دور الشبكة الوطنية للطوارئ

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإعداد والتجهيز لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، المُقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، جرى عقد لقاء موسع اليوم الاثنين، بمقر ديوان عام محافظة جنوب سيناء، برئاسة المحافظ، اللواء خالد فودة، لشرح دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في دعم مؤتمر التغيرات المناخية.

وقال اللواء خالد فودة إن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الرائدة في مجال التحول الرقمي، مشيراً إلى أنه جرى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بهدف ربط كل المديريات والإدارات، وأوضح أن الشبكة الوطنية للطوارئ هي شبكة وطنية موحدة ومؤمنة لكافة الجهات المعنية بالدولة، وجرى إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود شبكة طوارئ لإدارة الأزمات وتقديم المساعدات والحلول.

قمة المناخ والشبكة الوطنية

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى، خلال الاجتماع، استعراض جهود مدينة شرم الشيخ استعداداً لقمة التغيرات المناخية، والإستعداد لإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء، خاصةً فى مجال الأنظمة الكهربائية الصديقة للبيئة ومجال النظافة والسياحة والرصد المرئي والهوية البصرية ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية، الجاري إنشاؤه وفق أعلى المعايير العالمية بمدينة شرم الشيخ.

وطالب «فودة» بضرورة ربط كافة الموجودات الحالية بالمحافظة من أنظمة وتطبيقات داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية، وأن يحتوي المركز على كافة أنواع الخرائط المحلية والعالمية وخرائط الأرصاد الجوية والرياح والأمطار، وأن يتم ربط مركز السيطرة بمدينة شرم الشيخ مع مركز السيطرة الشبكة الوطنية المجهز بمدينة الطور.

ووجه المحافظ بإنشاء مركز إعلامي للشبكة الوطنية داخل مركز السيطرة بمدينة شرم الشيخ، وذلك لتوحيد الرسائل والبيانات الخاصة بكافة الاستعدادات والإجراءات التي تقوم بها المحافظة، والتي سيتم إذاعتها لوسائل الإعلام المحلية والعالمية، وطالب بإتاحة كافة الموارد الفنية اللازمة لتجهيز مركز السيطرة وفق أعلى المعايير العالمية.

دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية للشبكة الوطنية خلال مؤتمر التغيرات المناخية، حيث تنقسم إلى رفع درجات الاستعداد، وتحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية سواء داخل المحافظة أو خارجها، بجانب دورها فى التغيرات المناخية، من خلال توفير وإتاحة كافة الأنظمة الحديثة، مثل الإنذار المبكر والخرائط التفاعلية والرصد المرئي وتوفير كافة البيانات اللازمة لمتخذي القرار.

مركز السيطرة بشرم الشيخ

وأشار محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، إلى أنه قام بعرض جهود المحافظة في إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بمدينة شرم الشيخ، على رئيس الجمهورية، وذلك خلال الاجتماع الأخير الخاص بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ (COP 27)، بمقر رئاسة الجمهورية، يوم 5 مارس الجاري، واستخدامها في أعمال التأمين الكامل خلال المؤتمر، ودعماً للقطاع السياحي.

وأكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستكون مفاجأة الدولة المصرية للعالم، فيما يخص التحول من مرحلة التعهدات إلى مراحل التنفيذ.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واعضاء المجلس التنفيذ للمحافظة.