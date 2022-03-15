سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15-3-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي في البنوك الحكومية والخاصة، خاصة مع افتراب شهر رمضان لأداء العمرة، وفي إطار الاهتمام بمتابعة سعر العملة السعودية نستعرض السعر في بنك مصر والبنك الآلي والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس وغيرها من البنوك وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي سعر 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري المسؤول عن القطاع المصرفي في البلاد، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك مصر جاء سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة سجل الريال السعودي سعر 4.08 جنيه للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع في بنك البركة.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما سجل الريال السعودي سعر 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وفي البنك التجاري الدولي سجل الريال السعودي سعر 4.17 جنيه للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس الحالي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد سجل سعر الدولار 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء.