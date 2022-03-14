قرار عاجل من «التموين» بشأن بدء موسم توريد القمح.. استعدادات استقبال 6 ملايين طن

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، قرارا ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022، في الأول من إبريل بدلا من الخامس عشر من الشهر ذاته، ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ونص القرار الصادر من الوزراء، على أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام، حتى نهاية أغسطس من العام 2022.

زيادة الطاقة الاستيعابية

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن القرار الصادر من الوزراء يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، استعدت جيدا لهذا الموسم، بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن، مضيفاً أن عدد كبير من الصوامع الحقلية، ستدخل الموسم هذا العام.

تجهيز أكثر 400 مركز بالمحافظات

وأضاف «كمال»، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات، وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر، لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مؤكدا أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي للجهات المسوقة للقمح، تسهيل عمليات التوريد من المزارعين، واستقبال كل الاقماح الموردة لهم، على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التي وضعت من قبل.

وأكد معاون وزير التموين، أن الوزارة استعدت جيدا لاستقبال نحو 6 ملايين طن مستهدفة هذا العام، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن، وسيصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.