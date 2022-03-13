«الزراعة» تتوقع حصاد 10 ملايين طن من القمح هذا العام

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى دعم الفلاح المصري منذ عام 2014 وحتى الآن، لافتا إلى أنه وبفضل البحث العلمي تم زيادة محصول القمح من 10 أرادب للفدان إلى 20 أردبا في الفدان، وذلك عبر استنباط تقاوي قمح جديدة.

القرش: نضع سنويا خريطة لأفضل المناطق والبذور

وأضاف «القرش»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تقوم كل عام على وضع خريطة لأفضل المناطق والبذور التي يجب زراعتها بالمحافظات المختلفة من أجل تعظيم آليات الإنتاج، «الدولة تتعامل مع ملف الزراعة باعتباره ليس ملفا اقتصاديا ولكنه ملف أمن غذائي ومجتمعي قومي».

القرش: إنتاج مبشر وسيتم البدء في الحصاد خلال الأيام المقبلة

وأوضح أن الوزارة تتوقع حصد ما يقارب الـ10 ملايين طن للأقماح لهذا العام، وهو إنتاج مبشر وسيتم البدء في الحصاد خلال الأيام المقبلة، «المبشرات الأولية جميعها مبشرة بالخير، وسعر طن الأردب زاد 100 جنيه عن العام الماضي، وفيه حزمة حوافز جديدة سيتم إطلاقها الفترة المقبلة».

وأكد أن هناك تطويرا كاملا ومستمرا يحدث في الوزارة، كما وهناك الكثير من البحوث التي بذلت في هذا الإطار، ومن أجل ذلك، ضخت الدولة أكثر من 60 مليار جنيه من أجل دعم المزارعين في تطوير أراضيهم، والسعي نحو التحول بنظم الري التقليدية إلى النظم المطورة للري، «ده حرص واضح من الدولة المصرية أن يحصل الفلاح على إنتاجية أعلى وبأقل التكاليف، وده سيكون له مردود إيجابي نتيجة تطوير الأرض ونظم الري».

وأشار إلى أن الدولة المصرية أسقطت مليارات الجنيهات من القروض الخاصة بالفلاحين حتى تقدم الدولة حياة كريمة لكل المواطنين، وتعمل الجهود على هذا المحور، وتم تقديم العديد من المبادرات للمزارعين والفلاحين، «فيه حرص كبير جدا من الدولة تجاه الفلاحين والمزارعين».

وتابع: «الوزارة مهتمة بتحديث نظم الزراعة الآلية والميكنة، ووزارة الزراعة طورت قطاع الزراعة لديها بورش موجودة، وميكنة نقدمها للمزارعين بشكل يسير لمساعدتهم في تطوير نظم الزراعة».