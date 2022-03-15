بيع سيارات وتكاتك تابعة لمرور «الشرقية» غدا الأربعاء في مزاد علني

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية جلسة مزاد علني لبيع ممتلكات خاصة لنيابات وأقسام تابعة لمحافظة الشرقية غدا الأربعاء الموافق لـ 16 مارس الحالي بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بمنطقة عين الصيرة بوسط القاهرة.

وحددت «الخدمات الحكومية» أنواع البضائع التي ستعرض في قاعة المزاد العلني غدا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إذ تتنوع بين سيارات ملاكي ونقل وميكروباص إلى جانب مجموعة الماركات وطرازات متنوعة ضمن المصادرات التي تجمعها إدارات المرور ونيابات أقسام شرطة محافظة الشرقية.

وتتنوع السيارات التي ستعرض في المزاد العلني بين سيارات شيفرولية وبي أم دبليو وفيات وداتسون وجيب شيروكي وسوزوكي وجيلي وأيسوزو وفورد ونيسان وهوندا ودايو ونيسان وجيلي وأيسوزو وفورد إلى جانب مجموعة من الموتوسيكلات بولمان وهوجن و دايون وبوكسر وهوجن وجاوا وأشيا بالإضافة إلى تكاتك نوعية بجاج سيارات بيك اب .

400 جنيه قيمة كراسة الشروط

وحددت "الخدمات الحكومية " قيمة كراسة الشروط بنحو 400 جنيه ولكنها اشترطت أن تكون الكراسة أحد الرئيسية لدحول قاعة عقد جلسة المزاد العلني ولفتت إلى أنه يمكن اقتناء كراسة شروط دخول مزاد الغد الأربعاء الموافق لـ 16 مارس الحالي من المقر الرئيسي للهيئة في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

استرداد قيمة التأمين المؤقت عقب انتهاء المزاد

وأكدت «الخدمات الحكومية» على ضرورة سداد تأمين مؤقت لا يقل عن 10000 جنيه على أنه يمكن استرداد قيمة التأمين المؤقت يتم تعلية قيمة التأمين المؤقت ليصل إلى نحو 30% من إجمالي قيمة المزاد العلني عقب انتهاء إجراءات وفعاليات المزاد مع السماح بسداد باقي قيمة المزاد في فترة لا تزيد عن الأسبوعين من تاريخ انتهاء فعاليات المزاد العلني غدا الأربعاء الموافق 16 مارس الجاري.