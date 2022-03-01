بيع 96 محلا تجاريا بالإسكان الاجتماعي في مزاد علني.. اعرف الأماكن

حددت الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، جلسة مزاد علني يوم الأحد، 13 مارس، لبيع نحو 96 محل تجاري تابع للإسكان الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ.

أماكن عقد المزاد

وأوضحت في منشور على«فيس بوك» أن جلسة المزاد العلني لبيع 24 محلا، ستعقد بمدينة بلطيم، بمساحات تتراوح بين 21.5 متر مربع و34.3 متر مربع، كما ستعرض أيضا للبيع في جلسة المزاد العلني 8 محلات بمنطقة قلين، على طريق دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بمساحات تتراوح بين 19 متر مربع و20.20 متر مربع، إلى جانب 32 محلا، بمركز البرلس بمنطقة الجونة، و2 بمحافظة كفر الشيخ، بمساحات تتراوح بين 12 متر مربع و 22.54 متر مربع، إلى جانب 32 محلا بموقع تحيا مصر، غرب مدينة كفر الشيخ، بمساحات تتراوح من 12 متر مربع و22.5 متر مربع.

سداد قيمة تأمين دخول المزاد العلني

وأشارت «الخدمات الحكومية» إلى ضرورة سداد قيمة تأمين دخول المزاد العلني، التي تصل إلى 10آلاف جنيه، وفي حالة رسو المزاد يدفع الفائز 10% من قيمته فورا، على أن يستكمل باقي قيمة المزاد التي تعادل 90%، في فترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ انتهاء جلسة مزاد 13 مارس 2022، سيعقد المزاد في تمام الساعة 12 ظهرا.