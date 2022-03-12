مزاد علني لبيع السيارات بعد أيام: أرخص من سعر السوق بـ30 ألف جنيه

يشهد شهر مارس بيع سيارات مستعملة و«كسر الزيرو» في مزادات علنية لبيع السيارات، أعلنت عنها وزارة المالية وشركات التأمين خلال الأيام المقبلة من الشهر الجاري.

وسيارات المزادات هي السيارات التي جرى التنازل عنها لصالح مصلحة الجمارك، والسيارات الأخرى التي صدر حكم بمصادرتها في قضايا تهريب جمركي، بالإضافة إلى السيارات التي عجز أصحابها عن سحبها من الدوائر الجمركية وأهملت بمضي المدة القانونية لفترة احتجازها، وامتلكتها الدولة ممثلة في وزارة المالية، إضافة إلى سيارات تابعة لشركات التأمين.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ السيارات التي يُعلن بيعها في مزادات علنية في وزارة المالية أو الهيئات بمختلف أنواعها تُباع بأسعار أرخص من سعر السوق بـ30 ألف جنيه في ثمن السيارة.

نصائح قبل شراء سيارات المزادات

وأضاف «عبدالعاطي»: «يجب على راغبي اقتناء السيارة في المزاد أن يتخذ عدة خطوات قبلها، ومنها التوجه إلى مكان السيارة، ومعاينتها، والتأكّد من حالتها العامة، ووضع ميزانية مالية لإعادة إصلاحها، مشددًا على ضرورة مقارنة سعر السيارة في السوق المحلي سواء جديدة أو مستعملة بسعرها في المزاد، والحرص على وضع حد أقصى يُدفع فيها.

مزاد علني لبيع سيارات حوادث الأربعاء المقبل

في سياق متصل، أعلن الخبير المثمن أحمد سيد مزادًا علنيًا لبيع سيارات حوادث تابع لشركة التأمين «وثاق»، ومن المقرر أن يُعقد يوم الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري، موضحًا أنَّ السيارات التي تدخل المزاد من طرازات 2002 إلى 2022، وهي سيارات: «تويوتا كورولا - كيا سبورتاج - جراند سيراتو - شيري تيجو - سيات ابيزا - فيات تيبو- ستروين c3 - سي إليزيه - بيجو 508، 2008، 301- أوبل استرا - فورد ايكو سبورت - نيسان صني - شيفروليه دبابه، أوبترا - لادا جرانتا - mg5 دايو لانوس».

ومن المقرر عقد جلسة البيع بمقر نادي الشركة المصرية للاتصالات في 82 كورنيش النيل - العجوزة - أمام السيرك القومي والمعهد البريطاني للغات، وتُطلب كراسة الشروط للمعاينة والمزاد نظير مبلغ 100 جنيه، بمخزن الشركة شارع سنترال صفط اللبن.