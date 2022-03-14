تجديد اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بـ«المركزي لمتبقيات المبيدات»

في إطار توجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ورئيس مركز البحوث الزراعية أ.د. محمد سليمان بمتابعة مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري، وحيث أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات والذي يسعى دائماً لتنوع خدماته وتقديمها بأعلى جودة أعلنت أ.د. هند عبداللاه مدير المعمل عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل للإعتماد السنوي من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) وذلك طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات السطوح.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل تساهم في مساعدة المعامل المتخصصة لاختبار كفائتها كما تعد هذه الخدمة شرط أساسى لتلبية متطلبات جهات الاعتماد ومتطلبات مواصفه اعتماد المعامل ISO/IEC 17025:2017.