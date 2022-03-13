طارق النبراوي نقيب المهندسين لـ«الوطن»: رفع سقف العلاج لـ40 ألف جنيه

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الجديد، إن أول قرار سيتخذه بعد إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، فوزه رسميا اليوم، هو رفع سقف الاستفادة من مشروع العلاج إلى 40 ألف جنيه، كما سيدعو لجمعية عمومية لمناقشة مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، فضلا عن موضوعات أخرى تناولها في أول حوار له مع «الوطن» بعد الفوز بمقعد نقيب المهندسين.

فوز طارق النبراوي بمقعد نقيب المهندسين

وأعلنت منذ قليل، اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة هاني محمود وزير الاتصالات السابق، بشكل رسمي، نتيجة جولة الإعادة على منصب النقيب التي أجريت الجمعة الماضي، وأسفرت عن فوز طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين الجديد على منافسه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته.

أول تصريح لـ طارق النبراوي نقيب المهندسين

وقال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الجديد، لـ«الوطن»، إنه سيعمل على عدة ملفات، منها المعاشات ومستشفى نقابة المهندسين وملف الرعاية الصحية، موضحا أنه سيستعين بعدد من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في انتخابات نقابة المهندسين 2022، على جميع المراكز.

وتابع النبراوي: «نحترم إرادة الناخبين، وأعتز بكل ناخب أدلى بصوته سواء رفضا لسياسات النقابة في الفترة الماضية، أو مطالبة بعودة النقابة لأداء دورها الحقيقي في المجتمع المصري، ونحن جزء من الدولة ولابد أن نتعامل مع الدولة بشكل عميق وجاد.

وواصل طارق النبراوي نقيب المهندسين الجديد: «الحمد لله النتيجة جاءت معبرة عن إرادة حرة، كل المصوتين شاركوا بإرادة حرة، لابد أن أقدم كل الشكر لزملائي الأعزاء الذين تحملوا مسؤولية العمل في هذه الفترة الطويلة للوصول إلى نتائج اليوم، إن شاء الله نتقدم مع النقابة للإمام ونحقق طموح المهندسين في كل مشاكلهم وأهدافهم ورغباتهم، ونقدم نموذجا جادا في إدارة النقابة».

ولفت النبراوي، إلى أنه ستجري الاستعانة بالزملاء المرشحين الذين قدموا برامج جادة خلال الانتخابات: «التقينا على مدار الأيام الماضية مع الزملاء أصحاب هذه البرامج التي ستضاف إلى برامجنا، سواء على مستوى النقيب أو الأعضاء المكلمين أو الشعب، وسنستعين بهذه البرامج، وسيكونوا مسؤولين عن متابعة برامجههم في الفترة المقبلة».

معاشات نقابة المهندسين

وبخصوص معاشات نقابة المهندسين، قال طارق النبراوي نقيب المهندسين: «أصحاب المعاشات في أعيننا، ولا بد أن نقوم بتطوير صندوق المعاشات، من خلال تحسين إيردات النقابة بشكل سريع، والتفاهم مع الدولة لإقرار قانون النقابة لتحقيق طموحات المهندسين، فلا يمكن أن يستمر العمل بقانون صدر منذ عام 1974، وأبرز التعديلات التي سنقترحها تتناول زيادة الموارد».

مستشفى نقابة المهندسين بمدينة بدر

وفيما يتعلق بموضوع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، قال النبراوي، إن موضوع المستشفى مطروح للمهندسين لإبداء آرائهم في استكمال المشروع من عدمه، ونحن جاهزون للالتزام بكل قرارات المهندسين، من خلال جمعيات عمومية متخصصة لهذا الموضوع في أقرب فرصة، ولن نضيع الوقت.

وأضاف: «سأتخذ قرارا فرديا بزيادة سقف الاستفادة من مشروع العلاج إلى 40 ألف جنيه، وعند انعقاد أول اجتماع مجلس أعلى، أثق في موافقة المجلس الذي سيكون ملتزما بتحسين الأوضاع».

المهندس هاني ضاحي

ووجه النبراوي، كلمة لمنافسه هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته: «أقول للمهندس هاني ضاحي، إنه أخ فاضل، وكانت معركة انتخابية شريفة، وكل التحية له، وإن شاء الله سنستعين به في كل الملفات التي بدأها وسنتعاون معا، وسياستنا أن مجلسنا يبني على ما سبق ولن نهدم أو نلغي صفحة للنقابة، سنكمل وسنقدم للمهندسين نموذجا جديدا في التعاون، ليشهد الجميع بأن النقابات مجالس تسلم مجالس، وإيجابيات تبنى عليها إيجابيات، والسلبيات قادرون على تفاديها».

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وشهد ماراثون انتخابات نقابة المهندسين 2022، ثلاث مراحل، قبل أن ينتهي إلى انتخاب طارق النبراوي نقيبا، وشهدت المرحلة الأولى الاقتراع على رؤساء النقابات الفرعية الـ25، ومجالسها، والشعب الخاصة بها، ثم المرحلة الثانية يوم 4 مارس، وشهدت انتخاب النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكلمين، والإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية لمن لم يحسمها من الجولة الأولى، بينما شهدت المرحلة الثالثة التي أجريت الجمعة الماضي 11 مارس، الإعادة على منصب النقيب، بين النبراوي وضاحي، بعدما حصلا على أعلى الأصوات من بين 22 مرشحا لم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.