«سياحة الشيوخ» توافق على إنشاء شاطئ لمتوسطي الدخل بالضبعة والحمام

طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة توفير شاطىء عام لخدمة متوسطي الدخل في مركزي الحمام والضبعة بالساحل الشمالي لمحافظة مطروح، وذلك في أثناء مناقشة اللجنة للاقتراح المقدم من النائب رزق علواني، والخاص بضرورة توفير شاطىء مجاني بالمنطقة لخدمة الأهالي لكي يعود بعائد اقتصادي على أهل المدينتين، تزامنا مع اتجاه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مسلم: من حق مواطني الضبعة والحمام أن يكون لهم شاطىء خاص بهم

وقال الدكتور محمود مسلم، إنه من حق مواطني مركزي الضبعة والحمام أن يكون لهم شاطىء خاص بهم، خاصة فى ظل مراعاة العادات والتقاليد وابتعاد الشواطىء الأخرى الموجودة فى العلمين عنهم.

وأكد النائب رزق علواني، أن فكرة إنشاء شاطىء عام لخدمة مركزي الحمام والضبعة بالساحل الشمالي لمحافظة مطروح، هو ما يتمناه العديد من أهالي المدينتين من متوسطي الدخل للاستجمام والاستمتاع بشواطىء الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، وحتى يكون الشاطئ مصدر دخل إضافي للشباب يوفر لهم فرص عمل.

وأشار «علواني» إلى أن مدينة الضبعة تبعد عن العلمين الجديدة، وهو أقرب شاطىء عام مخصص لنزول المواطنين بقرابة 60 كيلو، ومدينة الحمام تبعد قرابة 40 كيلو، موضحا أن مدينة الضبعة شهدت في العام الماضي عددا كبيرا من حالات الغرق، بسبب ذهاب بعض الشباب إلى البحر المفتوح كنوع من الترفيه عن أنفسهم، وقال: «نتيجة لعدم وجود شاطىء عام مهئ أدى ذلك إلى تعرضهم للغرق».

صلاح: مدينة العلمين بها شاطىء عام مفتوح لكل المواطنين

من جانبه أكد ممثل المجتمعات العمرانية المهندس محمد صلاح، أنه بالفعل يتم الآن تجهيز عدد من الشواطىء العامة لدعم أهالي مدينتي الضبعة والحمام، لخدمتهم والحفاظ على سلامة الشباب من حوادث الغرق، لافتًا إلى أنه تم تأجير شاطىء الهنا لرفع كفاءته، وقال: «مدينة العلمين بها شاطىء عام مفتوح لكل المواطنين وهناك شواطىء أخرى».

وعارض «مسلم»، فكرة تأجير شاطىء الهنا، قائلا: «قبل تأجيره كان يجب توفير متنفس لأهالى الضبعة والحمام».

من جانبه أكد عادل الجندي، ممثل وزارة السياحة، عن وجود مخطط إقليمي شامل يتضمن الضبعة والحمام، وأضاف: «ليس الهدف هو إنشاء شاطىء عام فقط ولكن الأهم هو الاستفادة منه ليكون فرصة لتوفير العمل للمواطن فى هذة المنطقة»، فيما أكد ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه لا يوجد مانع من إعطاء التراخيص لإنشاء شاطىء عام لأهالي الضبعة والحمام.

ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من النائب رزق علوانى بإنشاء شاطىء عام لخدمة مركزى الحمام والضبعة بالساحل الشمالى لمحافظة مطروح.