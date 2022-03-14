«الشيوخ» يحيل طلب مناقشة قضية الوعي الوطنى لـ«الشباب والدينية»

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن خطة الحكومة في استعادة واستدامة الوعى الوطنى، إلى لجنتى الشباب والرياضة والشئون الدينية، لاستكمال مناقشته.

وجاء قرار الإحالة بعد الاستماع إلى بيانى وزيرى الأوقاف والشباب والرياضة بشأن الموضوع المعروض، بحضور وزيري الأوقاف، والشباب والرياضة.

مناقشات واسعة في مجلس الشيوخ بشأن قضية الوعي

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات واسعة استمرت نحو ٤ ساعات، تحدث فيها النواب عن أهمية قضية الوعي ودوره فى بناء الوطن.

وقدم كلا من وزيرى الأوقاف والشباب والرياضة بيانين هامين حول ما تم تقديمه لدعم قضية الوعى والتى لاتتجزأ عن مواجهة الإرهاب والتطرف، ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

250 مؤلفا في الوعي العام لوزارة الأوقاف

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في كلمته اليوم، أهمية الوعي في مواجهة قضايا هامة مثل الإرهاب والتطرف والزيادة السكانية.

وأضاف أن الوزارة أصدرت عددا من الكتب الهامة في الفترة الماضية، بهدف تعزيز الوعي، ووصل عددها لنحو 250 مؤلفًا في الوعي العام.