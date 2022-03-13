حالة الطقس غدا الإثنين 14-3-2022 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين طقس غائم جزئيا على جميع محافطات ومدن الجمهورية، عدا مدن ومحافظات جنوب البلاد، حيث يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار.

حالة الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع المحافظات، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه القبلي 16 درجة، والسواحل الشرقية والغربية 15 درجة، في حين تسجل محافظات جنوب الصعيد 23 درجة، ويسود طقس معتدل، بينما تسجل محافظات شمال الصعيد 18 درجة، ويسود بها طقس مائل للبرودة، ومحافظة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل 21 درجة مئوية.

أمطار على السواحل

وتتوقع الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة على مصر

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين في مصر، كما يلي:

القاهرة 16 09

الإسكندرية 15 10

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 09

دمياط 15 10

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 19 11

نخل 16 08

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 13 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 18 06

أسيوط 17 05

سوهاج 20 10

قنا 22 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

ابو رماد 23 14

حلايب 25 14

راس حدربة 23 15