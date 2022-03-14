حالة الطقس غدًا الثلاثاء 15-3-2022 في مصر.. تحذيرات من سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا على الوجه البحري والقاهرة، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، مائلاً للبرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ومعتدلاً على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ سقوط الأمطار مستمر غدًا، وتتراوح شدّتها بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسطة، ووسط سيناء، كما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وتمتد إلى الداخل مع بداية ساعات النهار، وتصل إلى القاهرة خفيفة مع تقدمها للداخل.

رياح شمالية باردة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس غائم جزئيًا على جميع المدن، عدا المحافظات الجنوبية للبلاد.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 09

دمنهور 15 09

بلطيم 15 11

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 16-08

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 07

رفح 15 09

رأس سدر 18 11

نخل 15 04

نويبع 18 12

طابا 20 13

كاترين 12 01

الطور 17 11

شرم الشيخ 20 11

الغردقة 20 12

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 07

بني سويف 16 08

المنيا 17 07

أسيوط 18 08

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 18 09

أسوان 20 10

إدفو 20 12

أبو سمبل 20 12

الوادي الجديد 19 08

شلاتين 22 13

أبو رماد 22 13

حلايب 23 14