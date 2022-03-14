توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، فيما يسود طقس مائل للبرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد.

انخفاض في درجات الحرارة

وأضافت الهيئة في تقريرها، أن درجات الحرارة ستظل منخفضة حتى الخميس المقبل على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، كما تقل فترات سطوع أشعة الشمس، ويسود طقس غائم جزئيا، على معظم محافظات الجمهورية.

طقس غائم جزئيا

وتابعت: «استمرار تكاثر السحب على السواحل الشرقية والغربية المصحوبة بسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، وذلك على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح على جميع المدن، وهى رياح شمالية غربية.

تحسن تدريجي في طقس الخميس

كما تتوقع الأرصاد بدء التحسن التدريجي فى حالة الطقس الأيام المقبلة على بعض المدن والمحافظات بداية من طقس الخميس، إذ ترتفع درجات الحرارة ما بين 3-4 درجات على بعض المحافظات، وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة، حيث يسود طقس دافي، في حين تظل درجات الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية والغربية ما بين 17-18 درجة، ويسود طقس معتدل نسبيا، مع انتهاء فرص سقوط الأمطار، وعودة الشبورة المائية في الصباح الباكر على عدد من الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 12.