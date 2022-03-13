حالة الطقس غدا والثلاثاء.. أماكن سقوط الأمطار

أعلن مركز التنبؤ بالأمطار التابع لمركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والري، توقعات حالة الأمطار على الجمهورية، والتي تشير إلى تعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 5 مليمترات، اليوم الأحد.

توقعات طقس الغد

وعن طقس الغد، توقع التقرير أن تتعرض السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 5 مليمترات.

توقعات طقس الثلاثاء المقبل

أما طقس الثلاثاء فسيكون متغيرًا، إذ تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين 1 إلى 10 مليمترات، بينما تتعرض باقي السواحل الشمالية وشمال الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 إلى 5 مليمترات مكعبة من المياه.

من جانبها تقول الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، إن المركز يصدر نشرة بحالة سقوط الأمطار كل 72 ساعة، ويتابعها بدقة لعرضها أمام صانع القرار في وزارة الري، لاتخاذ اللازم من تصريف مياه بقدر ما، أو رفع حالة الطوارئ.

أسباب اختلاف التنبؤات بحالة الطقس

وتابع أن التنبؤات بحالة الطقس تختلف لعدة أسباب منها تعدد الأدوات المستخدمه في التنبؤات، من بينها نماذج التنبؤات العددية أو الخرائط السينوبتكية ذات المقياس الكبير، ومن أبرز تلك الخرائط توزيع الضغوط، وكذلك الاستعانة بالبيانات المناخية التاريخية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تنبؤات حالة الطقس تختلف حسب رؤية الخبير والأخصائي الذي يحاول الوصول إلى أدق التنبؤات، كذلك اختلاف المدخلات للنماذج وهو ما يؤدي لاختلاف المخرجات سواء في التوزيع الزماني أو المكاني، كما أنه كذلك من بين النقاط التي تؤدي إلى اختلاف التنبؤات ما يحدث من اختلاف الحالة الابتدائية للمدخلات، كذلك بعض المعدلات التي تحكم حركة الهواء، وهي الأشياء التي لم يوجد بها حتى الآن حل نهائي، لذا يجرى استخدام بعض الطرق الرياضية التقريبية للحل، كذلك فإن معايرة الأمطار داخل النماذج هي من العمليات المعقدة، والتي تختلف من نموذج لآخر، ومن مخطط لآخر.