3 نجمات خارج قائمة مسلسلات رمضان 2022.. تعددت الأسباب والغياب واحد

يغيب عن موسم مسلسلات رمضان 2022، عدد من النجمات اللاتي شاركن في مواسم رمضانية سابقة بأعمال درامية ناجحة، وتصدرت وقتها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك في الوقت الذي توجد فيه نجمات أخريات بأعمال مهمة، أبرزهن يسرا وغادة عادل بـ«أحلام سعيدة»، ونيللي كريم بـ«فاتن أمل حربي»، وريهام حجاج بـ«يوتيرن»، ومي عزالدين بـ«جزيرة غمام»، ودينا الشربيني بـ«المشوار».

نجمات خارج قائمة مسلسلات رمضان 2022

وتستعرض «الوطن» أبرز أسماء النجمات اللاتي يغيبن عن قائمة مسلسلات رمضان 2022، وذلك من خلال السطور التالية:

ياسمين عبد العزيز

تغيب ياسمين عبدالعزيز عن السباق الرمضاني لهذا العام، بعد الأزمة الصحية التي ألمّت بها في شهر أغسطس 2021، واستغرقت وقتًا طويلًا للتعافي والعودة لحياتها الطبيعية، ومن ثم لم تستطع اختيار عملًا قويًا للمشاركة في هذا الموسم كعادتها.

وقدمت ياسمين عبد العزيز في رمضان 2021 مسلسل «اللي مالوش كبير» مع أحمد العوضي وخالد الصاوي، وسبقته في رمضان 2020 بمسلسل «ونحب تاني ليه» مع كريم فهمي وشريف منير، وفي 2019 مسلسل «لآخر نفس» مع فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي، وفي 2017 مسلسل «هربانة منها» مع مصطفى خاطر.

دنيا سمير غانم

وخرج مسلسل «عالم موازي» للفنانة دنيا سمر غانم، من السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي، حيث كان مقررًا له العرض في رمضان الماضي، ولكن توقف التصوير لإصابة فريق العمل بفيروس كورونا، من بينهم دلال عبدالعزيز والتي توفيت على إثره في أغسطس 2021.

وكان من المقرر عرض «عالم موازي» في رمضان 2022 ولكن خرج من الخريطة النهائية، وحسب مصادر، نشبت خلافات بين دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال، الذي انحاز لعرض الجزء الثاني لمسلسل «في بيتنا روبوت»، وعدم استكمال مسلسل «دنيا» الأمر الذي أغضبها وألغت متابعته على موقع «إنستجرام».

ياسمين صبري

وتوقفت تحضيرات المسلسل الجديد للفنانة ياسمين صبري، والذي كان من المقرر لها المنافسة به في رمضان 2022 دون إبداء أسباب، وهو من فكرتها وقصتها، وكانت أخبار ترددت في ديسمبر الماضي عن عدم قدرتها على المشاركة في الموسم الرمضاني المرتقب، إلا أنها نفت ذلك، وأكدت أن التحضيرات قائمة ومكثفة، وهو ما ثبت عكسه الأيام الماضية.

وكانت أول بطولة مطلقة لها في عام 2019 من خلال مسلسل «حكايتي»، مع أحمد حاتم وأحمد بدير، وفي رمضان 2020 قدمت مسلسل «فرصة تانية» مع أحمد مجدي وهبة مجدي.