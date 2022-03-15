اللجنة الرسمية لجوائز النقاد للدراما العربية تمنح «الاختيار 2» جائزة خاصة

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز النقاد للدراما العربية منح مسلسل الاختيار 2 جائزة خاصة، نظرا للدور الوطني الذي لعبه المسلسل، حيث سلطت الضوء على حقبة مهمة في تاريخ مصر.

ونشرت الصفحة بيانا كان نصة كالتالي: قررت اللجنة الرسمية لجوائز النقاد للدراما العربية «ADCA» منح مسلسل «الاختيار 2- رجال الظل» جائزة خاصة، تقديرًا للدور الوطني الذي لعبه المسلسل كونه واحدا من أهم الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على حقبة مهمة في تاريخ مصر، وساهم في كشف العديد من الحقائق التي كان يجهلها الجمهور المصري والعربي.

وأضاف البيان «جاءت الجائزة الخاصة للمسلسل لأنه إلى جانب كشفه للحقائق جمع جودة العناصر الفنية من كتابة وإخراج وأداء تمثيلي، وإثارة المشاعر الوطنية الإيجابية وزرعها في الأجيال الجديدة».

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي، وكريم عبدالعزيز، وأسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وبشرى، وهادي الجيار، وإياد نصار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، هم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

وحقق الجزء الثاني من الاختيار مشاهدات عالية خلال الموسم الرمضاني الماضي بجانب إشادات عديدة من الجمهور، كما تصدر عدد كبير من مشاهد المسلسل التريند.