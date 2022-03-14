الحكومة: الأسعار الاسترشادية ليست جبرية.. والمواطن رقيب على الأسواق

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحملات الرقابية بدأت في ضبط العديد من قضايا التموين والتربح واستغلال الظروف الراهنة واحتكار السلع، من خلال وزارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، لإعادة التوازن في الأسواق.

تراجع في الأسعار وتوقف الزيادات

أوضح «سعد» في تصريحات تليفزيونية، أن التراجع في الأسعار وتوقف الزيادات، ناتج عن قوة المتابعة وإحكام الرقابة، وسيطرة الحملات الرقابية المكثفة، مؤكدا أن ضبط الأسعار لم يكن يتحقق إلا بوجود زيادة في المعروض ناتجة عن المخزون الاستراتيجي الوفير.

وأشار «سعد» إلى أن الأسعار الاسترشادية ليست أسعار جبرية، والسعر يتحدد بناء على العرض والطلب، لكن في ظل الأزمات، تصدر الغرف التجارية السعر الاسترشادي لتحديد السعر الأدنى والأقصى الذي يجب الالتزام به، ويمكن للمواطن متابعة تلك الأسعار وفي حال وجود اختلاف عن السعر المعلن يجب عليه إبلاغ الخط الساخن الذي يتولى توجيه حملة تفتيشية على مكان البلاغ وضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

المواطن رقيبا على الأسواق ومساعدا للحكومة في ضبط المخالفين

وأضاف «سعد» أن السعر الاسترشادي يجعل المواطن رقيبا على الأسواق ومساعدا للحكومة في ضبط المخالفين والمستغلين للأزمات، لافتا إلى أن الحكومة تستعد لتوجيه الحافظ التشجييعي، وسيعلن قريبا للفلاحين المتعاونين مع الحكومة في توريد محصولهم، موضحا أن الحكومة تشتري القمح من الفلاح بالسعر العالمي الذي وصل إلى 820 جنيها للأردب في العام الماضي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدم عدة حوافز للمزارعين الذين يقومون بتوريد ثلثين محصولهم من الأقماح للحكومة ككمية استرشادية.