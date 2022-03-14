التعليم ترد على فيديو مشاجرة الطلاب بإحدى المدارس: «اتخانقوا في الفسحة»

كشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من طلاب إحدى المدارس، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، وعلى الفور تواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديرية التعليم بالقاهرة للوقوف على حقيقة الواقعة.

التعليم توضح حقيقة فيديو المشاجرة بين الطلاب

وأفادت مديرية التعليم، أنه أثناء الوقت المخصص للفسحة تشاجر عدد من الطلاب حول أولوية الشراء من الكافيتريا، وتمت السيطرة على الموقف من جانب المدرسة، ولا يوجد أية إصابات بين الطلاب.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب

ووجهت الوزارة بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطلاب المتسببين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في هذا الأمر.