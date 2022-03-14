«التعليم» توجه بجرد مخازن المدارس الفنية والتأكد من صلاحية الخامات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما وعاجلا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بجرد مخازن المدارس الفنية الصناعية بالمحافظات، والتأكد من صلاحية الخامات الموجودة، مؤكدة أنه لايجوز الصرف من الخامات الجديدة إلا بعد نفاد الخامات المستعملة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، خلال خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه لوحظ أثناء الزيارات الميدانية لقسم الإلكترونيات العملي بالمدارس الصناعية بالمحافظات بأن المدرس الأول المشرف أو من يقوم بعمله المسؤول عن المخزن الفرعي يقوم بإضافة الخامات الجديدة على أرصدة الخامات المستعملة بدفتر العهدة بالمخالفة للمادة 22 من لائحة المخازن.

التعليم: لا صرف خامات جديدة إلا بعد نفاد المستعمل

وشددت وزارة التعليم، علي المديريات التعليمية، بالتنبيه على المدارس الصناعية ضمانا لحسن سير العمل بأن يتم تسليم الخامات الجديدة إلى القسم من مخزن المدرسة تقيد بدفتر العهدة الخاص بالمخزن الفرعي في صفحات مستقلة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على المديريات، بالتنبيه علي المدارس الصناعية بصرف الخامات من المخزن الفرعي بموجب الاستمارة (140) من الخامات المستعملة حيث إنه لا يجوز الصرف من الخامات الجديدة إلا بعد نفاد الخامات المستعملة وذلك طبقا للمادة (54) من لائحة المخازن مع تنفيذ المادة 2012 من دليل اعمال مكتب التشغيل.

تحرير محضر بإثبات الخامات الصالحة والتالفة

ووجهت الوزارة، المدارس الفنية الصناعية، أنه بعد انتهاء التشغيل تحرر اللجنة محضرا تثبت فيه الخامات الصالحة والخامات التالفة مع تحديد سعر للخامات الصالحة وتقيد الخامات الصالحة في خانة المرتجع بالاستمارة 140 وتضاف بالصفحات الخاصة بالأصناف المستعملة بدفتر عهدة المخزن الفرعي.