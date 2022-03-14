البحيرة ترفع درجة الاستعداد والتأهب لمجابهة الطقس السيء

رفعت محافظة البحيرة، درجة الاستعداد القصوى، وعقد غرفة عمليات وإدارة أزمات مركزية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، لمتابعة حالة الطقس السيئ، وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، غدا الثلاثاء، تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم.

جاء ذلك عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة البحيرة غدا الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة مع هبوب رياح على مختلف المدن والمراكز، إذ من المتوقع أن تنشط الرياح وتصل سرعتها من 35:40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج على البحر المتوسط من 3: 2 أمتار.

الجاهزية التامة والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية

وشدد المحافظ، على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام، والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، خاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

كما وجه المحافظ، بالمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع.

وشدد محافظ البحيرة، على إتمام استعداد محطات الصرف الزراعي، وكذلك متابعة كل المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها، وتوافر كل وسائل الأمان والاشتراطات.

توجيهات محافظ البحيرة

ووجه بوقف المخالف من المعديات النهرية، ووقف عملها مع الرياح الشديده، والمرور على كل الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، واتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كانت البحيرة مساء اليوم، شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مختلف المدن والمراكز، مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، وسط حالة من الصقيع وانخفاض درجات الحرارة.